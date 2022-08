La Juve ora sfrutta Kean: Allegri si gode il nuovo difensore

La Juventus non punta su Moise Kean: il giovane attaccante può essere ceduto per arrivare al difensore chiesto da Allegri

L’esclusione contro l’Atletico Madrid per il ritardo alla convocazione è soltanto l’ultimo, forse più chiaro, segnale. Moise Kean e la Juventus difficilmente continueranno insieme in questa stagione.

La seconda avventura in bianconero del giovane attaccante pare essere al capolinea ma occorre trovare la destinazione e la formula giusta per lasciarlo partire. Cherubini si muove alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti e proprio dal campo può arrivare la svolta tanto attesa.

E’ la Champions, tanto per cambiare, a muovere i fili anche del mercato. Il Monaco lo ha scoperto sulla propria pelle: eliminato ad opera del Psv Eindhoven, dovrà accontentarsi della prossima Europa League. Una ‘retrocessione’ che potrebbe portare lontano qualcuno dei talenti del club del Principato. Ce n’è uno in particolare sul quale ha messo gli occhi la Juventus ed è proprio Kean la chiave giusta per arrivare a dama.

Calciomercato Juventus, Kean porta il difensore

Benoit Badiashile, 21 anni, difensore mancino, era già da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera. Con il Monaco fuori dalla Champions, la Juventus sente odore di occasione da sfruttare ed è pronta a farsi avanti. L’operazione si presenta tutt’altro che semplice, anche per la valutazione del calciatore, con il contratto in scadenza nel 2024. Ma è Moise Kean la carta che potrebbe favorire l’affare.

Il 22enne attaccante in Francia ha lasciato un buon ricordo di sé e la Juventus potrebbe sfruttarlo per arrivare al difensore. Con Kean al Monaco, si potrebbe pensare ad uno scambio alla pari con Badiashile. Una operazione che potrebbe far comodo all’attaccante, che nel Principato potrebbe avere maggior minutaggio, e alla Juventus che avrebbe un difensore da regalare ad Allegri.