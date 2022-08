L’Inter chiama Galliani: scambio e ‘provocazione’

Il calciomercato dell’Inter è lontano dall’essere chiuso: i nerazzurri puntano allo scambio con il Monza di Stroppa

Non è un mistero che l’Inter sia tra le società che ha operato con maggior vigore nell’attuale sessione di calciomercato. Il tanto chiacchierato ritorno di Romelu Lukaku e non solo: da Mkhitaryan e Bellanova, passando per Onana e Asllani, adesso Beppe Marotta vuole provare a chiudere le ultimi possibili operazioni in entrata.

Una rosa molto vicino ad essere completata, quando mancano soltanto tre giorni all’esordio in Serie A in casa del Lecce. Ecco quindi che una suggestiva occasione di mercato potrebbe vedere riaccendersi l’asse tra Inter e Monza: i nerazzurri puntano lo sguardo su uno dei gioielli di mister Stroppa.

Inter-Monza, prove di scambio: Marotta sacrifica Gagliardini

L’ultima idea della ‘Beneamata’ porta ad un possibile rinforzo dal club di Silvio Berlusconi. Occhi di Carlos Augusto, visto che sulla corsia mancina dell’Inter Gosens sta facendo fatica. L’idea è quella di ritornare alla carica per il laterale brasiliano, già accostato ai meneghini in passato. Per Carlos Augusto si valuta lo scambio con Roberto Gagliardini che non è più una priorità di Simone Inzaghi a centrocampo.

La risposta di Adriano Galliani, però, può ‘freddare’ l’Inter. Il dirigenza dei biancorossi provocherebbe l’Inter chiededono o 12-13 milioni cash oppure il cartellino del giovane Casadei, grande desiderio estivo del Chelsea e per il quale l’Inter sta provando a fare muro.

Situazione dunque in divenire, con l’asse tra Monza ed Inter che può infiammarsi nelle prossime settimane.