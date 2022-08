“Ha detto no”: Mourinho-Roma, lo scenario inatteso

In casa Roma si guarda anche al rinnovo di José Mourinho, la figura determinante del progetto giallorosso. Spunta uno scenario inatteso

Non c’è dubbio che Josè Mourinho stia cambiando il corso della recente storia giallorossa. Il trionfo in Conference League ha rappresentato un vero e proprio mattone dal quale però lo Special One vuole partire per conquistare qualcosa di ancor più grande: un altro alloro europeo o, perchè no, anche un Tricolore che lo consegnerebbe direttamente alla leggenda.

Il peso dello Special One anche in termini di scelte di mercato operate dalla società è sotto gli occhi di tutti. Il ruolo avuto dal portoghese per convincere Paulo Dybala prima e Georginio Wijnaldum poi, a sposare la causa giallorossa, è ormai cronaca. Per non parlare dell’arrivo di Tammy Abraham giusto un anno fa. Ma il progetto dei Friedkin sarebbe lo stesso senza il tecnico portoghese? È lecito immaginare una Roma così ambiziosa senza Mourinho? Secondo qualcuno no. L’allenatore lusitano è da più parti considerato come più importante anche dei giocatori. E allora via con le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico, che però potrebbe anche decidere di non restare.

Roma-Mourinho, gli scenari per il rinnovo

“Io chiamerei Mourinho e gli rinnoverei subito il contratto, gli direi metti tu la data e la cifra. Per evitare anche che qualcuno sollevi polemiche più avanti“, il pensiero di Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Di diverso parere, soprattutto perchè solleva uno scenario a cui in pochi potrebbero aver pensato, Nando Orsi, ex portiere della Lazio ed ora commentatore per Sky. Sempre dai microfoni dell’emittente radiofonica citata, l’ex estremo difensore ha detto la sua: “Penso a Mourinho dopo il triplete, che è andato via. Sono allenatori particolari, può essere che glielo hanno già proposto il rinnovo e ha detto di no. Mourinho doveva rifarsi un’identità e qui a Roma ha trovato l’ambiente adatto. Se Mourinho vuole secondo me la Roma glielo rinnova il contratto”, ha concluso.