Alex Sandro e l’addio alla Juve: erede a costo zero

Alex Sandro è legato alla Juventus da un altro anno di contratto con ingaggio di 6 milioni di euro netti. Ecco il nome del sostituto

La Juventus svolta a sinistra con l’acquisto di Filip Kostic, nome sponsorizzato da Allegri tanto che i bianconeri hanno dovuto alla fine accontentare l’Eintracht che chiedeva 15 milioni più bonus. Arriva il serbo e resta Alex Sandro, giocatore che Cherubini e soci proprio non riescono a vendere.

A meno di sorprese, cioè di un ‘amatore’ in stile Manchestee United per Rabiot, il laterale brasiliano vestirà la maglia bianconera per un altro anno. Per l’ultimo, considerato che il suo contratto da 6 milioni netti scade a giugno 2023. La Juve si sta comunque già guardando intorno per la successione dell’ex Porto. Possibile, anzi certo che in questi mesi gli siano stati proposti diversi terzini sinistri, tra questi Raphael Guerreiro, portoghese di 28 anni da tempo nei radar del club presieduto da Andrea Agnelli. Il giocator piace, ma senza l’addio di Sandro i dirigenti juventini non si possono muovere.

Calciomercato Juventus, Guerreiro a zero fra un anno: le cifre

Guerreiro potrebbe giocare nella Juve a partire della stagione 2023/2024, con l’addio di Alex Sandro. Se non dovesse rinnovare col Borussia Dortmund il contratto in scadenza fra undici mesi, ecco che ‘La Vecchia Signora’ potrebbe provare a portarselo a casa a parametro zero. Al classe ’93 nato in Francia, che nel palmares vanta anche un Europeo vinto col Portogallo di Cristiano Ronaldo, può venire offerto un triennale da 3,5 milioni netti a stagione, circa 15 milioni lordi in tutto col decreto crescita.