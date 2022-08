Milan e Roma si sfidano: duello per l’esubero di Conte

Il calciomercato di Milan e Roma potrebbe presto incrociarsi. Sia rossoneri che giallorossi sono pronti a sfidarsi per l’esubero di Conte

Milan e Roma continuano a cercare rinforzi in queste ultime tre settimane di calciomercato, mentre tra pochi giorni ripartirà il campionato di Serie A. Dopo gli ultimi arrivi di De Ketelaere per il Milan e di Wijnaldum per la Roma, entrambe le squadre sono alla ricerca di un centrale difensivo.

Così le strade dei due club italiani sembrerebbero incrociarsi. Infatti Milan e Roma avrebbero entrambe puntato il mirino su un esubero del Tottenham, anche se al momento la richiesta degli ‘Spurs’ è alta.

Milan e Roma si sfidano per Tanganga: l’opzione che può sbloccare l’affare

Milan e Roma tornano a sfidarsi per un obiettivo in difesa, ovvero Japhet Tanganga. Il centrale inglese classe ’99 sarebbe il profilo perfetto per entrambi i club, ma riuscire a trovare l’accordo col Tottenham non sarà facile, anche se non è in cima alle gerarchie di Conte.

Il Tottenham chiederebbe 20 milioni per il difensore aprendo al massimo al prestito con obbligo di riscatto, mentre Roma e Milan vorrebbero il prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la soluzione potrebbe arrivare con un diritto di riscatto che diventa obbligo al concretizzarsi di alcune opzioni, come un certo numero di presenze in stagione. Un’opzione che negli ultimi giorni di mercato potrebbe portare gli ‘Spurs’ ad allentare la presa e accettare.