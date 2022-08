Accordo e addio per Zaniolo: Mourinho ribalta tutto

Ancora una volta l’intervento del tecnico portoghese è risultato determinante nelle scelte della società e dello stesso giocatore

Quando si dice essere un manager. Ed avere il carisma giusto per condizionare le scelte della società e dei calciatori, spesso alle prese con dubbi sulla strada professionale da intraprendere. Tutto questo è José Mourinho, il factotum della Roma. L’uomo a cui si deve il grande contributo per l’arrivo di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum nella Capitale. E da oggi anche per la permanenza di un certo Nicolò Zaniolo in giallorosso.

Già perchè, come riferisce il Corriere dello Sport – che fa un’accurata ricostruzione di tutta la vicenda – ancora una volta lo Special One ha fatto valere tutto il suo pedigree. La società giallorossa, già alcune settimane fa in trattativa con la Juve per la cessione del suo numero 22, sembrava aver trovato l’accordo col Tottenham per un prestito con obbligo di riscatto. Le condizioni economiche offerte al calciatore avevano soddidfatto il suo entoruage, e la stessa Roma avrebbe in un colpo solo sia incassato una discreta somma cash, che acquistato una contropartita tecnica (Tanganga o Ndombele) di assoluto rilievo. Nulla da fare. José Mourinho ha bloccato tutto.

Mourinho stoppa Zaniolo: il patto tra i due

Il quotidiano romano riferisce di come sia cambiato un po’ tutto intorno al talento della Roma, che ci ha messo del suo per cominiciare una diversa avventura in maglia giallorossa. Presentatosi al ritito con sette chili in meno e con un atteggiamento molto diverso, Zaniolo – già idolatrato dalla tifoseria per via del decisivo gol in finale di Conference League -sta facendo gruppo coi compagni come non mai. La sua volontà di essere protagonista nel progetto giallorosso avrebbe conquistato l’allenatore portoghese. Che ha fatto la sua mossa.

La ritrovata connessione d’intenti tra il tecnico e il giocatore è stata sublimata nella vittoriosa amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Zaniolo si è presentato tirato a lucido, con una gran voglia di fare. Tradotta sul campo con giocate e gol. Mourinho non vuole rinunciare ad un talento di siffatta importanza, e avrebbe quindi posto il suo veto alla cessione. La società capitolina potrebbe ora addirittura ridiscutere le condizioni contrattuali per un rinnovo sulla base di 4 milioni di euro annui. Il cerchio si chiude. Zaniolo e la Roma proseguono assieme.