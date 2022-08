Fuori dalla Champions, ora la Juventus prepara l’assalto

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato: 20 giorni per colpi da urlo, ora ci prova davvero

Saranno giorni bollenti in casa Juventus tra l’inizio ufficiale della stagione e i vari colpi in entrata della compagine bianconera: Allegri non vede l’ora di abbracciare i nuovi innesti di assoluto valore.

Tra pochi giorni ripartirà la Serie A, ma la Juventus non sarà ancora al completo: mancano ancora vari pezzi del puzzle della compagine guidata da Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di McKennie e Pogba. In arrivo Kostic per rinforzare le corsie esterna, ma non è finita qui.

La pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid ha messo in condizione di agire subito programmando colpi da urlo. Così con il Monaco fuori dalla Champions, la Juventus starebbe pensando anche ad un nuovo assalto.

Calciomercato, Badiashile idea per il presente e il futuro

Il giovane difensore del club francese, Benoît Badiashile, classe 2001, potrebbe essere un’alternativa da urlo con una chance importante per la sua carriera. La Juventus lo monitora ormai da tanto tempo, ma al momento non ci sono contatti ufficiali. Con l’eliminazione del Monaco dalla massima competizione europea, il club bianconero ora potrebbe preparare l’assalto definitivo. Mancherebbe qualcosa al reparto difensivo di Allegri con Rugani pronto anche ad andare via. La dirigenza torinese vorrebbe accontentare ancora l’allenatore livornese, che si è fatto sentire in sede di mercato per nuovi innesti di qualità.