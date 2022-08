La Roma non si ferma più: visite mediche già fissate

Giallorossi letteralmente scatenati sul mercato: già fissate le visite mediche per la nuova arma a disposizione di José Mourinho

Prima Matic. Poi Celik e Svilar. Poi i grandi colpi, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. E per finire, la resistenza ad oltranza per Nicolò Zaniolo, bloccato da Josè Mourinho almeno per questa stagione. La nuova Roma, quella che si è fregiata dell’alloro continentale della Conference League lo scorso maggio, fa davvero sul serio. E non vuole fermarsi qui.

Dopo essersi ‘liberata’ di Jordan Veretout, Gonzalo Villar e Carles Perez, è tempo di tornare sul mercato in entrata. Manca solo una partenza per definire la griglia dei giocatori di cui il tecnico portoghese si fida – quelli sui quali impostare il progetto Scudetto – ma all’orizzonte spunta un altro prestigioso arrivo. Che ormai appare slegato dalla cessione di un attaccante già corteggiato dal Bologna e che comunque dovrebbe lasciare a breve la Capitale.

Roma, Belotti in arrivo: fissate le visite mediche

Si vocifera ormai da giorni dell’imminente approdo di Andrea Belotti alla corte dello Special One. La dirigenza giallorossa, con Tiago Pinto in testa, sta lavorando dapprima alla cessione di Eldor Shomurodov, che dovrebbe accasars in Emilia. La trattativa per la partenza dell’uzbeko ha subìto dei rallentamenti nelle ultime ore, ma i capitolini hanno rotto gli indugi per tesserare il prima possibile l’attaccante che dovrebbe prendere il suo posto. Parliamo ovviamente del Gallo Belotti, ormai senza squadra da quasi un mese e mezzo.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, sarebbero state fissate già nella giornata di venerdì, a soli due giorni dall’esordio in campionato dei giallorossi, le visite mediche per l’attaccante della Nazionale. L’ariete ormai ex granata andrebbe a completare un reparto offensivo da sogno che già può contare su Tammy Abraham, Paulo Dybala e lo stesso Nicolò Zaniolo. Per non parlare dell’importanza di un certo Lorenzo Pellegrini in termini di produzione offensiva. Insomma, sembra proprio una Roma da Scudetto, coi tifosi pronti a ‘cantare’ assieme al nuovo arrivo…