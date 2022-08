Non si muove dall’Inter: trovato il sostituto di Haller

Il Borussia Dortmund ha raggiunto l’accordo verbale con il centravanti in sostituzione di Haller, l’Inter può dormire sonni tranquilli

Dal primo momento in cui la società tedesca del Borussia Dortmund ha ricevuto il responso medico sulle condizioni di salute del neo acquisto Sebastian Haller, c’è stata subito una corsa ai ripari per il reparto offensivo.

Il club ha analizzato a fondo le diverse opzioni inserite nella lista degli obiettivi, tra le quali era apparsa anche quella di Edin Dzeko. Il centravanti di proprietà dell’Inter probabilmente non avrebbe disdegnato una piazza tanto calorosa, consapevole della drastica riduzione di minutaggio che avrà in questa stagione all’ombra di Romelu Lukaku. Ciononostante la dirigenza nerazzurra si è ben difesa con l’aiuto del tecnico Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha messo in chiaro di non volersi privare di un calciatore ritenuto ancora molto importante nei suoi schemi di gioco soprattutto nelle concitate fasi di turnover.

Calciomercato, niente BVB per Dzeko: ecco Modeste

Fortuna ha voluto che il BVB abbia virato la propria rotta su Anthony Modeste, trentaquattrenne di proprietà del Colonia. Stando agli ultimi aggiornamenti, tra le parti sarebbe stato raggiunto un accordo verbale che potrebbe concretizzarsi nelle prossime giornate. A patto che vengano eseguite in tempi brevi le visite mediche di rito, come ha tenuto a precisare il direttore sportivo Kehl.