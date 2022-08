C’è l’accordo totale: la Juventus lo lascia andare

Il centrocampista francese sarebbe in procinto di lasciare la Juventus, raggiunta l’intesa con il nuovo club

Qualcosa di positivo nella zona mediana della Juventus sembra muoversi e non si tratta di un’operazione in entrata. Dopo diverse settimane di voci sulle sue possibilità di vestire una maglia diversa da quella bianconera in questa stagione sportiva, la redazione inglese di ‘Sky Sports’ riporta una notizia che ha ancora dell’ufficioso.

Adrien Rabiot desiderava ardentemente giocare in Premier League ed è stato infine accontentato: raggiunto un accordo di massima con il Manchester United, il calciatore dovrà adesso essere oggetto di discussione sulle cifre dell’ingaggio da percepire sulla sponda rossa della realtà inglese. Sua madre Veronique, nonché agente dei suoi affari, è già al lavoro per accorciare i tempi.

Calciomercato, Rabiot fa felici Juventus e United

In questo scenario la Juventus sorride per essersi privata di uno degli elementi in esubero dell’estate, al pari di Ramsey ed un discusso Arthur. Il compenso è ancora da definire (si valuta anche scambio o inserimento di contropartita), ma quantomeno si evita lo svincolo a parametro zero nel giugno 2023.

Fronte United, la dirigenza era invece alla ricerca di un valido centrocampista che non facesse rimpiangere Frankie de Jong, uno degli obiettivi principali sfumati per caparbietà del Barcellona.