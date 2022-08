Napoli, altro addio: 25 milioni dal PSG

Aurelio De Laurentiis si prepara ad un’altra cessione importante: dopo gli addii di Koulibaly, Mertens e Insigne anche il centrocampista può lasciare Napoli

Non è un’estate facile per i tifosi del Napoli. La squadra ha perso moltissimi elementi di riferimento, specie per questioni contrattuali. Prima Insigne, poi Koulibaly (che ha portato un’entrata di 40 milioni) e qualche giorno fa anche Mertens. Ora potrebbe arrivare l’ennesimo triste addio.

A lanciare la notizia questa mattina è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il PSG si sarebbe fatto avanti con un’offerta da 25 milioni per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e non sembra intenzionato ad accettare le proposte di rinnovo del presidente De Laurentiis.

Questa sarebbe l’ultima sessione di calciomercato utile per monetizzare dal giocatore se persistesse l’idea di non prolungare il contratto. Ecco perchè il patron degli azzurri sembra pronto a cogliere la palla al balzo.

Fabian Ruiz-PSG: affare ai dettagli

Non sarebbe stato un caso quindi che Fabian Ruiz abbia saltato l’amichevole contro l’Espanyol. Probabilmente l’idea è stata quella di evitare infortuni che facessero saltare la trattativa, che sarebbe stata portata a termine sottotraccia dai parigini.

Con il suo addio – se dovesse essere confermato – il Napoli perderebbe una pedina fondamentale a centrocampo. Per Spalletti è sempre stato centrale nel progetto e ora servirà ridisegnare l’assetto tattico in vista dell’inizio del campionato.

L’affare è destinato a chiudersi sui 25 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. L’acquisto sbloccherebbe inoltre l’addio di Paredes in direzione Juventus, con Galtier che ha riformato del tutto il centrocampo con lo spagnolo, Vitinha e Renato Sanches. Vedremo nelle prossime ore se arriveranno ulteriori conferme in tal senso, ma la sensazione è che l’avventura di Fabian Ruiz al Napoli sia agli sgoccioli.