Juve e Napoli non affondano: pista estera per Simeone

Simeone è ancora al centro del mercato, con l’Hellas Verona che continua a ricevere diverse offerte. L’attaccante, però, aspetta una big

Dopo l’ottima stagione passata, Simeone è uno dei nomi caldi del calciomercato. Juventus e Napoli, alla ricerca di un centravanti di scorta, si sono spesso fatte avanti per lui con l’Hellas ma senza mai affondare definitivamente il colpo. Ecco perchè ora a bussare alla porta dei veneti sono numerose squadre, non solo di Serie A.

Secondo ‘L’Arena’, in attesa delle big si sarebbero fatte avanti due squadre italiane alla ricerca di una punta. Queste sarebbero Monza e Salernitana, pronte anche ad accontentare il Verona sui 20 milioni richiesti. Le offerte, però, non sembrano trovare il gradimento del calciatore, che aspetta sempre l’occasione nel top club.

Non solo. Negli ultimi giorni a provarci concretamente sarebbe stato anche il Nizza secondo il quotidiano. I francesi, che hanno terminato l’ultimo campionato in quinta posizione (zona Conference League), avrebbero tentato l’approccio, ma la sensazione è che nemmeno questa sia una destinazione che scalda il cuore del Cholito.

Simeone aspetta ancora: Juventus e Napoli non chiudono

La fase di stasi – come detto – è dovuta principalmente alla mancanza di un colpo di coda finale da parte di Juventus e Napoli, le due big che hanno sondato Simeone. Troppi 20 milioni per un attaccante destinato comunque a vivere nell’ombra di Vlahovic e Osimhen, con l’Hellas che non sembra intenzionato a fare sconti.

Le parole di Cioffi però sono emblematiche. “È giusto che vada a confrontarsi con un calcio diverso” – ha detto il tecnico nella conferenza stampa pre Bari – che spiegano come al momento viva un ruolo quasi da separato in casa. L’attaccante si allena, ma non gioca, in attesa della chiamata che possa fargli fare il tanto agognato salto di qualità nella carriera.