Gratis alla Juventus: c’è la data per la firma

La Juventus è attiva in ambito di calciomercato per accontentare Massimiliano Allegri: affare a parametro zero, c’è la data per la firma

Massimiliano Allegri attende rinforzi e la dirigenza della Juventus è al lavoro per accontentarlo. Al momento, la priorità de ‘La Vecchia Signora’ sul calciomercato è un esterno che possa sostituire Federico Chiesa, fino al rientro in pianta stabile dell’ex Fiorentina.

A tal proposito, starebbe crescendo la fiducia per l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte. Mancherebbe l’accordo col club tedesco, mentre l’intesa con il calciatore è totale e ciò può sicuramente agevolare la trattativa. Si continua, inoltre, a riflettere sul centrocampo (a maggior ragione considerando il serio infortunio di Pogba), anche per quanto riguarda la prossima estate. In particolare, piace sempre non poco il profilo di Houssem Aouar del Lione, già seguito molto da vicino nel recente passato.

Calciomercato Juventus, Aouar a zero nel 2023

Il francese classe ’98 viene da un periodo al di sotto delle aspettative e potrebbe restare nelle fila dell’OL durante la finestra di trasferimenti in corso. Se così fosse, col mancato rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023, la Juventus potrebbe seriamente valutare l’operazione a parametro zero. Chiaramente il traguardo è assai distante e, di conseguenza, non è da escludere nulla ad oggi. Quel che è certo è che la Juventus terrà sotto stretta osservazione la vicenda Aouar nei mesi a venire.