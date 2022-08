Monza scatenato sul mercato, Stroppa avvisa: “Non basta”

Non è fermo il calciomercato del Monza: a una settimana dal debutto in campionato, mister Stroppa chiede altri rinforzi

Avrà bisogno di altri rinforzi il Monza neopromosso in Serie A. Lo ha confermato il tecnico Giovanni Stroppa alla vigilia della partita di Coppa Italia con il Frosinone e ad una settimana dall’esordio in massima serie con il Torino.

Nelle scorse ore il club brianzolo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Marlon dallo Shaktar Donetsk. Si tratta del nono colpo di mercato targato Berlusconi-Galliani. La rosa a disposizione di Giovanni Stroppa, però, ha bisogno di altri innesti. Lo ha ribadito lo stesso allenatore nella giornata che precede l’impegno in Coppa Italia con i ciociari.

“Vogliamo portare avanti il lavoro intrapreso un mese fa” ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset l’allenatore ex Pescara, il quale nella gara di debutto in Coppa Italia si augura di “vedere progressi nel lavoro”. Un inizio che sarà condizionato dall’assenza di alcuni volti nuovi: “Purtroppo in molti hanno dato forfait. C’è il mix giusto, ma spero di avere a disposizione i nuovi anche a livello di condizione”.

Calciomercato Monza, il messaggio di Stroppa

Ad oggi, dunque, secondo Stroppa, la rosa del Monza non è completa. “Stiamo lavorando per questo”. Il tecnico, ad ogni modo, assicura che tra lui e la società “c’è grande sintonia con la società” sottolineando che “c’è poco meno di un mese per poter completare la squadra“.

Sulle condizioni di Stefano Sensi: “Sta bene, sono tre giorni che si allena in maniera continua e vediamo se riusciamo a fargli fare uno scampolo di partita domani”.