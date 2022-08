Giroud ko, niente Vicenza-Milan: ecco i dettagli

Cattive notizie per il Milan in vista del debutto in campionato di sabato prossimo, si è infortunato Giroud

Non è apparso l’attaccante del Milan Oliver Giroud nelle formazioni ufficiali fornite da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli per l’amichevole odierna contro il Vicenza. Sorpresa quindi per l’assenza dell’attaccante protagonista dello scudetto rossonero che ha da subito allarmato gli addetti ai lavori e i tifosi.

Dalle prime indiscrezioni infatti pare che il nazionale francese abbia accusato un problema muscolare in seguito alla rifinitura prima dell’amichevole, sembrerebbe però nulla di eccessivamente preoccupante. Pioli dal canto suo non ha avuto alcuna intenzione di rischiare inutilmente in vista dell’esordio ufficiale in campionato di Serie A di sabato prossimo contro l’Udinese.

Al posto del centravanti transalpino il tecnico dei rossoneri ha schierato l’attaccante della nazionale croata Ante Rebic che lo ha rimpiazzato quindi dal primo minuto tuttavia, rispetto al ruolo di partenza abituale, è stato schierato come punta avanzata al centro dell’attacco rossonero. Lieve allarme dunque per il Milan che deve fare anche i conti con il nuovo acquisto il belga Divorck Origi alle prese con un fastidio al retto femorale, quindi per il tecnico milanista è di fondamentale priorità avere Giroud al massimo della condizione in vista dell’esordio stagionale.

Giacomo Indiveri