Lo offrono al Milan: ritorno di fiamma da 20 milioni

Possibile ritorno di fiamma del Milan in ambito di calciomercato: un calciatore sarebbe stato offerto al club rossonero, 20 milioni di euro

Il calciomercato in entrata del Milan non finisce con Charles De Ketelaere. A sette giorni dall’inizio del campionato, mister Stefano Pioli ha a disposizione una rosa potenziata rispetto alla scorsa stagione, ma manca ancora qualcosa.

In particolare, i rossoneri proseguono la ricerca di un centrale difensivo, che ad oggi sarebbe la priorità. Bisogna coprire il buco lasciato da Alessio Romagnoli (andato alla Lazio), tenendo conto che Gabbia non offre le giuste garanzie neanche da quarto elemento della retroguardia. Poi il centrocampista: resta il desiderio di sostituire Franck Kessie, anche se ovviamente – sfumato Renato Sanches – si tratta di un compito per nulla semplice. Non è da escludere, inoltre, che possa trasferirsi al ‘Diavolo’ un’altra pedina proveniente dal Club Brugge.

Calciomercato Milan, si riapre la pista Noa Lang

Stiamo parlando di Noa Lang, attaccante olandese classe ’99. A un certo punto sembrava che il talento ex Ajax fosse destinato a vestire i colori rossoneri questa estate, ma il Milan ha deciso di accantonare l’operazione. Ora la pista si sarebbe riaperta, poiché pare che il calciatore venga offerto ai lombardi. Noa Lang, però, presenta un costo del cartellino da 18-20 milioni di euro e il Milan attualmente non è in grado di spendere tale cifra, dopo il corposo investimento per De Ketelaere. Di conseguenza, è difficile che l’affare si concretizzi.