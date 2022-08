Rifiuto secco al Milan: “Offerta ridicola”

Il Milan ha avanzato una proposta per l’acquisto di un calciatore, rifiutata dal club proprietario del cartellino: “Offerta ridicola”

Non basta De Ketelaere. Stefano Pioli vuole altri rinforzi da qui alla chiusura del calciomercato e il tempo per accontentarlo non manca. Sappiamo, in particolare, che i rossoneri avrebbero bisogno di sostituire Franck Kessie a centrocampo.

L’ivoriano, nonostante la scorsa stagione avesse quasi perso il posto da titolare nella mediana – complice l’esplosione di Tonali -, lascia comunque un buco non indifferente da un punto di vista tecnico/tattico. Di conseguenza, i rossoneri tenteranno di sostituirlo, anche se al momento la priorità è l’acquisto di un difensore centrale. Consapevoli che Renato Sanches fosse ormai in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain, i lombardi avevano provato a gettarsi su Carney Chukwuemeka.

Calciomercato, affare Chukwuemeka: “Offerta ridicola del Milan”

I rossoneri si erano fatti avanti concretamente con una vera e propria offerta, come riportato da ‘The Athletic’. La proposta in questione, definita ‘ridicola’ dal portale Fichajes.net, ammontava a 3,5 milioni di euro. Nettamente inferiore rispetto rispetto ai 18 milioni di euro del Chelsea, che con i bonus possono salire fino a 24 milioni. Alla corsa si era iscritto anche il Barcellona, ma i ‘Blues’ – a differenza delle concorrenti – potevano investire una somma importante e alla fine si sono aggiudicati il cartellino dell’ex Aston Villa. Vedremo ora su chi deciderà di puntare il Milan per potenziare il centrocampo.