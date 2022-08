Cambia agente, due cessioni da urlo per l’Inter

L’Inter continua a lavorare per cessioni eccellenti in vista della prossima stagione: la strategia dei nerazzurri, la verità

Dopo i colpi in entrata, la società nerazzurra starebbe pensando a diverse cessioni importanti per rientrare nei costi.

Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” il giovane centrocampista dell’Inter, Cesare Casadei, avrebbe anche optato per il cambio di agente passando da Michelangelo Miniero a Paolo Busardò. Sulle sue tracce c’è il forte interessamento del Chelsea: dopo la prima offerta di circa 8 milioni, ora i nerazzurri aspettano il rilancio verso i 20 milioni.

Situazione simile per Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter, nel mirino di Sassuolo e Atalanta che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro: in questo modo si eviteranno i sacrifici dei big Skriniar o Dumfries, sempre attenzionati dai maggiori club europei.

Calciomercato, Casadei verso l’addio

Il Chelsea è sempre molto interessato ai giovani in circolazione: così Casadei, protagonista nell’ultima stagione in Primavera con la vittoria del campionato, sarebbe anche sul punto di accettare la prestigiosa destinazione in Premier League venendo aggregato in Prima squadra. Andrea Pinamonti, infine, è pronto per una nuova avventura dopo l’esperienza in prestito all’Empoli in cui si è messo in luce: ora il suo futuro sarà lontano dall’Inter che vorrebbe cederlo così a titolo definitivo.