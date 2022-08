La Juventus ha scelto il colpo last minute

Priorità a centrocampo per la Juventus e i bianconeri hanno pronto anche il colpo last minute per la mediana

Allegri è stato chiaro: l’infortunio di Paul Pogba ha giocato un brutto scherzo alla Juventus che – al momento – si ritrova con una rosa corta, soprattutto in determinate zone del campo.

Tra queste c’è sicuramente il centrocampo dove Arthur potrebbe presto andare via, direzione Valencia, e dove lo stesso Allegri va alla ricerca di un uomo d’ordine, di un calciatore con le caratteristiche da regista.

In cima alle preferenze c’è Paredes ma, visto il ko di Pogba, è tornato di moda un profilo da tempo accostato ai bianconeri. Si tratta di van de Beek, in uscita dal Manchester United. Proprio gli inglesi avrebbero proposto l’ex Ajax alla Juventus: obiettivo dei ‘Red Devils’ è liberare il posto per de Jong, obiettivo da tempo di ten Hag. La risposta bianconera alla proposta United è stata però chiara: al momento non se ne va nulla, ma le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, van de Beek solo ad una condizione

Entrando nel dettaglio, al momento il profilo ricercato dalla Juventus ha caratteristiche diverse da quello dell’olandese. Cherubini quindi vuole concentrarsi sulla priorità in mezzo al campo che è, appunto, quella di un regista.

Se però gli obiettivi principali dovessero sfumare, verso fine mercato il nome di van de Beek potrebbe tornare prepotentemente in orbita Juventus. L’olandese diventerebbe così l’affare last minute per accontentare Allegri. Una pista che, è bene ripeterlo, al momento non è in cima alle preferenze della società piemontese. Paredes è il nome caldo, ma se tra qualche settimana non dovessero esserci novità sostanziali, ecco che anche la proposta dello United potrebbe diventare una tentazione.