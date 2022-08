La Juventus prova il colpo in attacco, tentazione dal Manchester United

Novità in assoluto in casa bianconera: la Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato, ma attenzione al Manchester United

Massimiliano Allegri non vede l’ora di abbracciare nuovi acquisti di spessore: il club bianconero vuole essere protagonista anche in Serie A e in Champions League dimenticando in fretta le ultime stagioni non troppo esaltanti.

Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera che vorrebbe subito regalare nuovi colpi all’allenatore bianconero. Tra circa una settimana inizierà la stagione ufficiale con la prima giornata di Serie A: la Juventus dovrà fare a meno degli infortunati McKennie e Pogba, che saranno fuori per tante settimane.

Colpo in attacco possibile per i bianconeri: da Raspadori a Muriel passando per Marko Arnautovic. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport”, ci sarebbe anche la tentazione chiamata Manchester United per l’attaccante del Bologna, che è tornato ad essere protagonista tornando in Italia dopo i primissimi anni da giovane con la maglia dell’Inter. Quindici gol stagionali fondamentali per la compagine rossoblu: così il centravanti austriano ha attirato le attenzioni delle big d’Europa.

Calciomercato, Arnautovic nel mirino dei Red Devils

La Juventus aveva pensato a lui per il ruolo di vice Vlahovic: Arnautovic ormai è diventato un attaccante dal rendimento sicuro e pronto anche per una scelta da comprimario. Il Bologna non sarebbe convinta a cederlo per blindarlo così: i prossimi giorni saranno così decisivi per capire le strategie dei bianconeri per il reparto offensivo. Per i bianconeri la lista si restringe sempre di più per il colpo in attacco: Muriel sarebbe il primo nome della lista con Morata che è una pista molto difficile.