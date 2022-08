Vogliono i big del Milan: doppio assalto da 85 milioni

Dopo il colpo De Ketelaere, il Milan è chiamato a respingere gli assalti a due titolarissimi della squadra di Pioli. Ecco tutti i dettagli

De Ketelaere è il grande colpo messo a segno dal Milan in questo calciomercato estivo e uno degli acquisti più interessanti oltre che importanti di tutta la nostra Serie A.

La campagna acquisti rossonera non è certo finita con il belga, anche se adesso Maldini e Massara potrebbero essere soprattutto chiamati a respingere gli assalti ai suoi big. A due in particolare: Ismael Bennacer e Pierre Kalulu. Per l’algerino può muoversi a breve il Liverpool di Klopp, intenzionato ad aggiungere qualità e geometrie al suo già fortissimo centrocampo.

Il classe ’97 nato in Francia, ad Arles, non ha più rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 in cui è presente una clausola risolutiva da 50 milioni di euro. I ‘Reds’ potrebbero offrire poco meno, sui 40 milioni.

Calciomercato Milan, 85 milioni per Kalulu e Bennacer

Per Kalulu, grande rivelazione della passata stagione milanista, il ‘pericolo’ è rappresentato dal Chelsea ancora a caccia di un grande difensore. Il Leicester gli ha detto no a 75 milioni per Fofana, l’Inter ha alzato un muro per Skriniar e così i londinesi potrebbero dirottarsi sul classe 2000 transalpino in scadenza nel 2025 e in discussione per il rinnovo con adeguamento. Il club di Todd Boehly può mettere sul piatto 45 milioni bonus inclusi, che coi 40 del Liverpool per Bennacer farebbero 85 milioni di euro. Tanti soldi che, tuttavia, probabilmente il Milan rifiuterebbe. Almeno in prima istanza…