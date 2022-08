Casadei, c’è anche la Juventus: ‘provocazione’ bianconera a Marotta

Una “provocazione” da parte della Juventus all’Inter per Casadei: offerta dei bianconeri per il giovane centrocampista

C’è anche la Juventus sulle tracce di Cesare Casadei. I bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista classe 2003, ma l’ad nerazzurro Marotta fa muro alla proposta della Vecchia Signora.

Tra i protagonisti dell’Inter Primavera di Christian Chivu, Cesare Casadei è uno dei giocatori più interessanti e in vista del vivaio nerazzurro. Ha all’attivo trentanove gol e otto assist in 104 presenze a livello giovanile, e ora sembra essere pronto al grande salto tra i professionisti.

In Italia lo seguono Palermo e Torino, ma nelle scorse ore è spuntato l’interesse del Chelsea che sarebbe pronto a portare a Londra il talento originario di Ravenna e che ora viene valutato circa 20 milioni di euro dall’Inter.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Casadei

Anche la Juventus avrebbe formulato un’offerta per il gioiellino classe 2003. Dieci milioni di euro cash più il cartellino di Daniele Rugani, un’offerta quasi “provocatoria” da parte del club bianconero. Ad ogni modo, l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta non prenderebbe in considerazione offerte al di sotto dei 20 milioni di euro. Inoltre, nelle intenzioni del club, ci sarebbe quella di non cedere il suo gioiellino alla Juventus, anche a fronte di un’offerta potenzialmente ritenuta congrua.