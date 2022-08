Inter, addio UFFICIALE: va in prestito

L’Inter ha ufficialmente comunicato la cessione di Valentino Lazaro al Torino: ecco tutti i dettagli dell’affare

L’amore tra l’Inter e Lazaro non è mai sbocciato. Dopo un oneroso investimento, l’esterno di origine austriaca ha girato per tante squadre e tanti campionati in prestito tentando di ritrovarsi. Newcastle, Borussia Moenchengladbach e Benfica i club degli ultimi tre anni, ora per lui ci sarà una nuova chance in Serie A.

A prenderlo è il Torino di Juric, dove probabilmente partirà come vice-Singo nelle gerachie, con la speranza che la cura di un tecnico specializzato nel valorizzare calciatori come il serbo possa farlo tornare quello che aveva stregato la dirigenza nerazzurra a suo tempo.

Inter, Lazaro al Torino: il comunicato ufficiale