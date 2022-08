Inter, Dumfries può partire: Inzaghi ha già l’alternativa

L’Inter potrebbe perdere Denzel Dumfries in questa sessione di mercato ma ha già un’occasione a portata di mano per il sostituto

L’Inter è in una fase di stallo in chiave calciomercato ma continua a non perdere di vista l’obiettivo Milenkovic per la difesa. Intanto, però, deve anche valutare le richieste per uno dei suoi esterni.

Denzel Dumfries ha diversi estimatori in giro per l’Europa, in particolare il Chelsea che continua a confermarsi uno dei club più a stretto contatto con la Serie A in questa sessione estiva. L’esterno olandese, arrivato appena un anno fa dal PSV per sostituire Achraf Hakimi, ha un contratto con i nerazzurri fino al 2025 ma potrebbe essere già a rischio partenza. L’Inter ha già l’occasione di rimpiazzare Dumfries con un nuovo esterno che ha già giocato in Serie A.

Odriozola proposto all’Inter dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Real Madrid avrebbe offerto all’Inter Alvaro Odriozola, rientrato in Spagna dal prestito alla Fiorentina. Il classe ’95 ha disputato un’ottima stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano ma Carlo Ancelotti non lo considera nei suoi piani tattici. Il Real Madrid ha esortato l’entourage dello spagnolo a trovargli una nuova sistemazione che ha ancora due anni di contratto con i blancos che lo valutano circa 12-14 milioni di euro. L’Inter dovrebbe prima completare la cessione di Dumfries ma al momento Odriozola è un’opzione concreta.