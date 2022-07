Bocciatura netta da Ancelotti: ne approfitta l’Inter

Un calciatore del Real Madrid sarebbe stato bocciato nettamente da Ancelotti e potrebbe cambiare aria a breve: ne approfitta l’Inter

Acque apparantemente tranquille in casa Inter. La dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta si appresta ad affrontare l’ultimo mese di calciomercato prima della chiusura delle trattative. Resta in bilico il futuro di Milan Skriniar: l’affare col Paris Saint Germain al momento è congelato, ma non è ancora da escludere al 100% che lo slovacco abbandoni la nave in questa sessione di trasferimenti.

Incerto anche il destino di Denzel Dumfries, che – al pari dell’ex Sampdoria – piace molto al Chelsea. Se l’esterno olandese dovesse fare le valigie e partire, la ‘Beneamata’ chiaramente dovrebbe intervenire sulla fascia destra e, in tal senso, ci sarebbe una ghiotta occasione proveniente dal Real Madrid.

Calciomercato, Ancelotti boccia Odriozola: l’Inter c’è

Stiamo parlando di Alvaro Odriozola, terzino spagnolo che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Fiorentina, perciò conosce già abbastanza la Serie A. Sarebbe, probabilmente, la soluzione ideale, sia da un punto di vista tecnico/tattico che economico (valutazione sui 15 milioni di euro). Inoltre, stando a quanto riferisce ‘Marca’, Carlo Ancelotti si sarebbe convinto nel preseason a bocciare il classe ’95 e non puntare su di lui nei mesi a venire. Odriozola, dunque, è destinato a cambiare aria a breve e l’Inter, dal canto suo, potrebbe pure decidere di acquistarlo a prescindere dall’addio o meno di Dumfries, arretrando Darmian tra i centrali. Pista da tenere d’occhio.