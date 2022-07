Marotta gioca d’anticipo: accordo con l’erede di Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar sotto la lente d’ingrandimento: Marotta e l’Inter hanno le idee chiare sull’erede

Non è un mistero che l’Inter sia stata e sia tutt’ora tra le società più attive nell’attuale sessione di calciomercato. I nerazzurri vogliono ribaltare le gerarchie, tornando a trionfare in Serie A e provando ad arrivare il più lontano possibile anche in Champions.

Ed è per questo motivo che i numerosi arrivi alla corte di Inzaghi (Lukaku, Onana, Mkhitaryan su tutti) non possono ancora bastare. Va fatto un discorso sulle eventuali cessioni che daranno una sistemata al bilancio dei meneghini, ancora sofferente.

Addio Skriniar: quadriennale per l’erede

E resta da decifrare il destino di Milan Skriniar, in scadenza tra dodici mesi con il club di Steven Zhang e corteggiatissimo dal PSG. Lo slovacco, ora o tra dodici mesi, lascerà con ogni probabilità la squadra nerazzurra. Marotta non intende farsi trovare pronto ed avrebbe già pronto un piano B di assoluto spessore: così anticipa tutti. L’Inter saluterà Skriniar: da capire quando. Ed il nome caldo per raccogliere l’eredità dell’ex Sampdoria al centro della difesa è sempre quello di Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’Inter può quindi già portarsi avanti, con una proposta quadriennale al calciatore di origini svizzere a 3,5 milioni di euro netti, più bonus. Un investimento importante che la dirigenza della ‘Beneamata’ è pronta ad attuare proprio in previsione di un addio che pare ormai inevitabile.

Nell’ultima stagione con la casacca del Borussia Dortmund, Akanji ha collezionato 36 presenze, 1 rete e ben 3030’ sul rettangolo verde.