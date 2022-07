La Juve lo sacrifica, pronto lo scambio col top club

La Juventus potrebbe sacrificare un bianconero in ascesa per il colpo in attacco: l’ipotesi di scambio col top club

“Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il mister, da esterno o da punta”.

Così Moise Kean, l’assoluto protagonista di serata insieme a Dembele, dopo Barcellona-Juve e la doppietta realizzata contro i blaugrana. Il suo futuro è dato ancora in bilico, ma il centravanti classe 2000 sembra sempre più a suo agio e nel post partita è stato elogiato anche da Massimiliano Allegri: “Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile”. Anche per Kean però, come già anticipato, il futuro in bianconero non è ancora blindato.

Calciomercato Juventus, carta Kean: cifre e dettagli

Kean, come molti altri bianconeri, non è ritenuto incedibile dalla Juventus e potrebbe lasciare Torino di fronte alla giusta offerta, anche come eventuale contropartita tecnica in un importante affare in entrata per il club bianconero. In questo senso, uno dei nomi caldi per l’attacco è quello di Timo Werner. Il centravanti tedesco è in bilico al Chelsea ma ha una valutazione ancora alta, intorno ai 35-40 milioni di euro. La dirigenza della Juve potrebbe così proporre il cartellino di Kean (valutato 25-30 milioni), con l’aggiunta di un minimo conguaglio economico. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Londra.