Galliani non si arrende: il colpo da sogno dopo Ferragosto

Il Monza è pronto a scatenarsi negli ultimi giorni del calciomercato estivo: il sogno di Galliani può davvero realizzarsi

La doppia rocambolesca sfida nella finale di playoff di B contro il Pisa ha premiato il Monza, che ora si gode le ultime settimane prima dell’esordio in Serie A. Un percorso eccezionale quello compiuto dalla società brianzola che ha alle spalle l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, le cui ambizioni restano quindi elevatissime.

Ed è per questo che Adriano Galliani ha rinforzato, come pochi, la rosa di Stropa nell’attuale sessione di calciomercato. Un mercato a cui mancherebbe, però, la ciliegina sulla torta. Ed una figura di enorme esperienza come quella del dirigente brianzolo ha più di un asso nella manica per far sognare i tifosi del Monza.

Il Monza spiazza tutti: arriva il top player

Un nome su tutti resta sullo sfondo. Si tratta di Mauro Icardi, ormai da diversi mesi ai margini del PSG e destinato evidentemente a cambiare aria nelle prossime settimane. L’ex capitano dell’Inter è stato accostato a Juventus, Milan e Roma ma adesso il suo futuro potrebbe essere sempre in Lombardia, ma alla corte di Stroppa. Un sogno da coltivare a piccoli passi, settimana dopo settimana, che Galliani sta mettendo in fila nella speranza di convincere tanto il PSG quanto ‘Maurito’.

L’ombra del Borussia Dortmund, interessato a Icardi, resta sullo sfondo ma non è nemmeno così minacciosa. Pista difficile quella tedesca soprattutto per i costi. E con il duo Galliani-Berlusconi in così grande spolvero, adesso tutto sembra veramente possibile.

In scadenza nel 2024, Icardi nell’ultima stagione al PSG ha messo a segno solo 5 gol, in 30 presenze con 1307′ sul rettangolo verde.