Addio e ‘denuncia’: la Juve sogna la stella

Il calciomercato estivo della Juventus è tutt’altro che esaurito: il vecchio pallino dei bianconeri può riavvicinarsi

La Juventus vuole continuare a stupire. In attesa di scendere in campo per l’esordio stagionale in Serie A contro il Sassuolo, i bianconeri valutano le prossime mosse di calciomercato. E tra queste potrebbe esservi un nome che ormai da diverso tempo affolla i pensieri del ds Cherubini.

Si tratta di Frenkie de Jong, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il Barcellona ha fatto scelte diverse per rinforzare la mediana ma il talento olandese non ha ancora detto ufficialmente addio: ecco cosa sta succedendo.

Barcellona-de Jong, United ‘gelato’: la Juve spera

L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha twittato un messaggio durissimo a riguardo, nettamente contro l’operato del Barcellona sulla situazione contrattuale di de Jong: “De Jong dovrebbe avviare un’azione legale contro il club. Una società che spende fortune per nuovi calciatori, senza pagare tutti i soldi a quelli già sotto contratto. È immorale”. Come viene riportato da ‘Metro’, infatti, il Barcellona non solo sta facendo muro per la cessione dell’olandese ma vorrebbe imporre anche un netto taglio allo stipendio di de Jong. Il giocatore, sotto contratto fino al 2026, è destinato con l’attuale accordo ad incassare 30 milioni di euro: Laporta, invece, punterebbe ad uno sconto importante, tagliando nettamente lo stipendio del centrocampista che in questo caso guadagnerebbe ‘solo’ 20 milioni fino alla scadenza.

Un braccio di ferro che vede chiaramente il Manchester United spettatore interessatissimo: de Jong è infatti una delle primissime richieste di ten Hag per rinforzare i ‘Red Devils’. E nonostante un accordo ventilato e già trovato, intorno ai 66 milioni di euro, adesso i catalani stanno facendo muro complicando i piani del club di Manchester e dello stesso de Jong. Alla finestra rimane la Juventus che, nell’incertezza tra le parti, potrebbe inserirsi regalando ad Allegri uno dei profili che la ‘Vecchia Signora’ ha seguito con maggiore costanza negli ultimi mesi.

Un vero e proprio sogno, come riportato da ‘Calciomercato.it‘, che non è ancora tramontato. Anzi. La Juve ci proverà nei limiti del possibile: de Jong rimane un obiettivo per la mediana di Allegri.