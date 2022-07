Colpo da sogno grazie allo sponsor: c’è anche Messi

Un colpo da sogno nel mirino nell’attuale calciomercato: c’è anche Messi per la firma, lo sponsor pronto a regalargli la numero 10

L’estate 2022 ha già regalato diverse novità ai top club europei. È stato un calciomercato scoppiettante che, tuttavia, promette ancora cambiamenti importanti. Cambiamenti che possono riguardare in prima persona anche Leo Messi, al suo secondo anno con la casacca del PSG.

Il piano è chiaro. Il colosso Nike, sponsor del Barcellona, ha intenzione di spingere per l’arrivo di un nuovo numero 10 alla corte di Xavi. Non più Ansu Fati, l’identikit porta soprattutto al possibile e clamoroso di Lionel Messi in Catalogna.

Non solo Messi: Nike a caccia di un nuovo 10

Dopo il controverso e doloroso addio registrato dodici mesi fa, l’argentino sarebbe il principale candidato a vestire (nuovamente) la dieci del Barcellona. Ma oltre all’attaccante del PSG, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 (con opzione per un’ulteriore stagione) con il club di Al-Khelaifi, c’è anche uno dei grandi obiettivi estivi della Juventus. Sergej Milinkovic-Savic, fiore all’occhiello della Lazio di Sarri, può quindi ereditare la pesantissima maglia agli ordini di Xavi.

Non è infine da escludere una firma clamorosa che avrebbe il sapore del ‘tradimento’. Si tratta di Marco Asensio, in scadenza tra meno di dodici mesi con il Real Madrid e che potrebbe vestire la casacca blaugrana nelle prossime settimane. Un trittico niente male, con Ansu Fati che al momento viene ‘bocciato’ per indossare una maglia tanto pesante come quella che è stata (e che potrebbe essere ancora) del sette volte Pallone d’Oro.

Da Messi e Milinkovic-Savic ad Asensio: il Barcellona e Nike sono pronti ad accogliere un nuovo numero 10 alla corte di Xavi.