Cristiano Ronaldo, cambia tutto: ecco dove giocherà

Il futuro di Cristiano Ronaldo è vicino ad una svolta inattesa: la clamorosa ipotesi per l’asso portoghese in vista della prossima stagione



Il calciomercato estivo ha già regalato diverse sorprese al calcio italiano e non solo. Pogba e Lukaku hanno fatto ritorno in Serie A mentre de Ligt e Kessie hanno preferito Germania e Spagna per il prosieguo della carriera. Chi invece è rimasto fino ad ora tra i profili più chiacchierati è certamente Cristiano Ronaldo, scontento dopo l’ultima annata che ha coinciso con il suo ritorno al Manchester United.

Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’, sul proprio profilo Twitter ha rivelato una vera e propria bomba di mercato che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo.

CR7-United: scelta a sorpresa

L’asso portoghese, dopo un’annata tutt’altro che esaltante al Manchester United, è dato ormai da mesi per partente dall’Old Trafford. Nonostante la scadenza fissata al 30 giugno 2023, le innumerevoli voci che lo hanno accostato a diverse grandi squadre per l’anno prossimo, adesso la scelta di CR7 sarebbe totalmente diversa. Il talento lusitano salvo sorprese rimarrà in quel di Manchester: in esclusiva, Di Giovambattista ha scritto: “Cristiano Ronaldo resta al Manchester United, non ci sono le condizioni per un trasferimento”.

L’attaccante, dunque, dovrebbe arrivare a scadenza contrattuale, a meno che i ‘Red Devils’ non convincano Mendes a prolungare (difficile) l’attuale accordo. Un addio a zero tra dodici mesi per CR7 che rimanderà con ogni probabilità di una stagione il divorzio con il Manchester United.

38 le presenze del campione ex Juventus nell’ultima stagione all’Old Trafford, con 24 reti siglate e 3 assist vincenti.