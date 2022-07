Allegri dice addio anche a lui: va in Premier per 30 milioni

La Juventus molla la pista Pavard: testa a testa tra le big di Premier League per l’esterno di nazionalità francese

Benjamin Pavard non vestirà la maglia della Juventus: i bianconeri mollano la presa sul terzino destro francese in uscita dal Bayern Monaco.

La Juventus non è più iscritta alla corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Benjamin Pavard, terzino destro classe ’96 di proprietà del Bayern Monaco. Fonti tedesche e britanniche come Bild e The Sun, infatti, parlano di un testa a testa tutto inglese per il giocatore francese che piace, e non poco, a Massimiliano Allegri.

La Juventus aveva sondato il terreno per l’esterno ex Stoccarda, ma Chelsea e Manchester United sembrano essere in netto vantaggio per il jolly difensivo la cui valutazione attuale di mercato si aggira intorno ai trenta milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sfuma la pista Pavard

Testa a testa di Premier League, dunque, per Benjamin Pavard, elemento che avrebbe potuto rappresentare un innesto di assoluto spessore per la retroguardia della Juventus, a caccia di volti nuovi dopo l’addio di de Ligt.

Nel corso della passata stagione, l’esterno transalpino ha raccolto trentasei gettoni di presenza con la maglia del Bayern Monaco tra campionato e coppe. Ora potrebbe lasciare la Baviera, ma non per sbarcare in Italia.