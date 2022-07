Attacco ad Allegri: “Sarebbe un fallimento”

Le frasi pronunciate da Allegri in conferenza stampa hanno scatenato un polverone: l’avvertimento arriva a mezzo social

La stagione della Juventus è iniziata con una vittoria ai danni del Chivas Guadalajara nel primo match della tournée americana dei bianconeri.

Le buone prove offerte dai nuovi arrivati Di Maria e Pogba – e anche da Bremer, subentrato nella ripresa a differenza dei primi due, partiti titolari – ha soddisfatto il tecnico Allegri. Il quale però si trova ancora a’ fare i conti’ con quanto detto nella conferenza stampa pre-match.

Pistocchi ‘avverte’ Allegri: lo scudetto diventa obbligatorio

Ha fatto discutere l’ormai celeberrima frase del tencio toscano sull’obbligo, per la sua squadra, di provare a vincere il tricolore. Un’affermazione riportata però da quasi tutti gli organi di stampa così: “Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto“. La differenza tra le due affermazioni non è di poco conto, ma qualche addetto ai lavori s trova d’accordo con la seconda versione, quella dell’obbligo. La polemica sui social è montata rapidamente, col giornalista che ha ribadito il suo punto di vista a fronte di qualche tifoso bianconero che ha continuato a sostenere che l’allenatore non avesse detto esattamente così.

Tutti i giorni pubblico le prime pagine dei giornali: ci sono direttori responsabili che hanno il dovere di verificare, non il sottoscritto. Tra l’altro, penso esattamente quello che ha detto Allegri: ha tutto, se non vince lo scudetto è un fallimento — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 22, 2022

Maurizio Pistocchi non le manda a dire al tecnico bianconero, avvertendo che in effetti la mancata conquista del titolo di Campione d’Italia sarebbe in effetti un fallimento per tutto l’ambiente bianconero.