L’affare salta in extremis, Juventus beffata: pronti 50 milioni di euro

Il Chelsea si fionda su Pau Torres: beffa per la Juventus dopo l’assalto dei Blues al difensore spagnolo del Villarreal

Il Chelsea potrebbe servire una vera e propria beffa di mercato alla Juventus: i Blues all’assalto dello stopper Pau Torres, in uscita dal Villarreal.

Un particolare intreccio di mercato rischia di far saltare i piani della Juventus, ancora a caccia di nuovi rinforzi per il reparto arretrato dopo la cessione di de Ligt e l’arrivo di Bremer dal Torino. I bianconeri, infatti, si erano messi sulle tracce di Pau Torres, difensore classe ’97 spagnolo di proprietà del Villarreal.

Un arrivo sarebbe ormai compromesso a causa del mancato approdo di Jules Koundéal Chelsea. Il club londinese, infatti, aveva messo nel mirino il difensore francese di proprietà del Siviglia che in queste ore ha raggiunto i compagni di squadra nel ritiro in Portogallo, in attesa di potersi trasferire al Barcellona. Nelle scorse ore, infatti, i due club spagnoli avrebbero raggiunto un accordo di massima e, salvo clamorose sorprese, il difensore passerà in forza ai blaugrana nelle prossime ore.

Calciomercato Juventus, salta Pau Torres per la difesa

Saltato l’affare Jules Koundé, il Chelsea è pronto a fiondarsi su Pau Torres. Il club londinese è pronto a sborsare cinquanta milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del difensore classe ’97 che piaceva, e tanto, anche alla Juventus di Massimiliano Allegri che dovrà dunque continuare a guardarsi intorno per rinforzare il pacchetto arretrato.