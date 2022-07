Ten Hag torna alla carica: nuova proposta all’Inter

Il tecnico del Manchester United continua a guardare in casa Inter per rinforzarsi

Pian piano il Manchester United sta mettendo a segno i primi colpi importanti in vista dell’anno prossimo, in attesa di risolvere la grana Cristiano Ronaldo. Tutti i nuovi acquisti sono sotto il segno di Erik Ten Hag, che ora ha messo nuovamente nel mirino il suo pupillo.

Qualche tempo fa i Red Devils spingevano per portare Denzel Dumfries in Premier League, con l’Inter che è sempre riuscita a resistere. La nuova proposta riguardava uno scambio con lo svedese Victor Lindelof.

Inter, no a Lindelof: per Dumfries servono 40 milioni

Lindelof poteva tornare utile alla causa nerazzurra come quarto centrale, o eventualmente come sostituto di Skriniar, ma Marotta ha detto no. Per Dumfries servono 40 milioni cash, cifra che al momento lo United non sembra intenzionata a sborsare.

Ten Hag però ha già dimostrato quanto la sua volontà incida in orbita mercato, come visto con Malacia. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un nuovo tentativo anche per Dumfries.