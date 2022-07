Marotta piomba su Asensio: si può fare con Perez alleato

C’è anche l’Inter tra le squadre interessate a Marco Asensio: i nerazzurri ed il Paris Saint Germain sulle tracce dell’attaccante spagnolo

Potrebbe essere Marco Asensio il grande colpo estivo dell’Inter: secondo il quotidiano El Nacional, anche i nerazzurri sarebbero sulle tracce del giocatore che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Classe ’96 spagnolo, Marco Asensio è uno dei pezzi pregiati che potrebbe lasciare il Real Madrid. Ha solo un altro anno di contratto con i Blancos e potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva di calciomercato, onde evitare un addio a parametro zero in vista della prossima stagione.

Diversi i club interessati al giocatore che lo scorso anno ha giocato quarantuno partite con la maglia del Real Madrid tra campionato e coppe. Un giocatore di assoluto spessore seguito da moltissime squadre tra cui Arsenal, Milan, Siviglia e Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, il sogno può essere Asensio

Diverse compagini hanno già avviato i contatti con Jorge Mendes, procuratore dell’esterno spagnolo, ma nelle scorse ore è stato registrato anche l’inserimento del Paris Saint-Germain e dell’Inter.

La società parigina sembra essersi messa già in prima fila per aggiudicarsi il cartellino del classe ’96 la cui valutazione attuale si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma Florentino Perez potrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore al fine di non rischiare di perderlo a parametro zero sul finire della prossima stagione.