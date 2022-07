Proposto in Serie A: la Juventus cerca di liberarsene

La Juventus di Massimiliano Allegri vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio di Aaron Ramsey, centrocampista gallese: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di ieri, è partita per la tournée negli Stati Uniti.

Il viaggio prevede una serie di amichevoli fondamentali e propedeutiche all’inizio della nuova stagione della Vecchia Signora che dovrà, per forza di cose, migliorare i risultati ottenuti nello scorso anno. I bianconeri infatti, al ritorno del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, non sono riusciti ad alzare trofei e hanno concluso il campionato italiano di Serie A al quarto posto. Uno score non proprio invidiabile per il club piemontese che vuole rifarsi e intende farlo in fretta affidando ad Allegri una rosa di giocatori subito pronti all’uso e con esperienza internazionale da vendere. Ecco perché, in questa finestra estiva di calciomercato, sono arrivati due nomi del calibro di Angel Di Maria, precedentemente al PSG, e Paul Pogba, liberatosi a parametro zero dal Manchester United. Senza dimenticare il colpaccio Bremer, soffiato ai rivali dell’Inter.

In casa Juventus ci sono da fare però anche le uscite. Sono molti i giocatori che potrebbero lasciare la Continassa nelle prossime settimane e la dirigenza vorrebbe che uno di questi sia Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese infatti non è stato riscattato dai Rangers e il suo ingaggio, pesantissimo da 7 milioni di euro a stagione, sta gravando sul bilancio della società.

Calciomercato Juventus, i bianconeri offrono Ramsey

In quest’ottica, la Juventus sta cercando quasi disperatamente di offrire Ramsey ai club, sia in Serie A che all’estero. Attenzione all’ipotesi che condurrebbe alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, molto ambiziosi, potrebbero avere necessità di un giocatore con le caratteristiche del gallese, ma restano molti nodi da sciogliere: l’ingaggio, decisamente esoso; le condizioni fisiche di Ramsey, spesso soggetto ad infortuni; infine, la volontà del giocatore considerando anche il contratto in scadenza fra appena un anno.