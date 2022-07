Non solo Juve su Arnautovic: lo vogliono in Germania

Il prezioso centravanti del Bologna piace da matti ai bianconeri e al Napoli, ma il mercato attorno a lui frizza anche nel resto d’Europa

Non capita tutti i giorni di vedere un calciatore che ha avuto una discreta carriera, con nulla di eccezionale da rimarcare, esplodere dopo aver superato la soglia dei trent’anni. A meno che non si tratti di un fuoriclasse da pallone d’oro del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo o Lewandowski (quest’ultimo ci è arrivato molto vicino, ndr).

Eppure quasi trentaquattrenne, Marko Arnautovic ha spazzato via ogni pronostico ed ha conquistato l’amore e la fiducia dei tifosi del Bologna, nonché il rispetto di mister Sinisa Mihajlovic. Proveniente da due annate nel campionato di calcio cinese, certamente meno pirotecnico di quello nostrano, la passata stagione con la maglia rossoblu degli emiliani è stata per lui la più prolifica e soddisfacente da un punto di vista statistico personale. 14 reti e un assist in 33 partite che hanno eclissato le performance di tanti altri colleghi in Serie A. Tanto da non passare inosservato agli occhi di numerose rivali.

Calciomercato, Arnautovic suggestione del Borussia Dortmund

Alla Juventus, palesemente innamorata del profilo dell’ex nerazzurro, si è aggiunto di recente il Napoli. Il calciatore avrebbe però espresso il desiderio di calcare i campi di Champions League, qualora vi fossero le condizioni per un trasferimento in uscita dal Bologna. Intanto il club emiliano ha fissato il prezzo per il suo cartellino intorno ai 10-15 milioni di euro. Un cifra che farebbe gola anche al Borussia Dortmund, forte realtà del calcio tedesco che ha perso di recente non soltanto il fuoriclasse Haaland (direzione Manchester City, ndr) ma anche il neo acquisto Sebastian Haller – alle prese con un delicato intervento chirurgico d’asportazione di un tumore. I nomi per l’attacco dei gialloneri sono tuttavia molteplici e non saranno in pochi a contendersi questa chance.