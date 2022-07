Richiesta monstre, per la Juventus ora cambia tutto

La Juventus va a caccia di un difensore importante in vista della cessione di de Ligt al Bayern Monaco: salta una pista

Ora tocca alla difesa. Dopo Di Maria e Pogba, la Juventus si concentra sul reparto arretrato. Lì dove de Ligt è ormai con la valigia chiusa, pronto a partire verso il Bayern Monaco.

Il centrale olandese dovrà essere sostituito da un difensore di livello internazionale e la caccia bianconera si è già aperta. Diversi i nomi al vaglio di Cherubini e Allegri con qualche candidato che sembra essere più avanti rispetto ad altri. Abbiamo parlato della possibilità di soffiare Bremer all’Inter con la giornata di oggi che potrebbe essere decisiva per il brasiliano del Torino considerato l’incontro tra le società. Altra pista è quella che porta a Kimpembe del Psg sul quale però il Chelsea è in netto vantaggio. Altra ipotesi ‘italiana’ è quella di Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina, altro nome sul quale c’è anche l’Inter. Ma c’è un candidato che sembrava poter essere quello giusto ed invece la dirigenza bianconera pare aver mollato.

Calciomercato Juventus, niente Pau Torres

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, la Juventus avrebbe mollato la presa su Pau Torres, centrale spagnolo del Villarreal, squadra che ha eliminato proprio i bianconeri dalla Champions lo scorso anno.

Il 25enne ha un contratto fino al 2024 con una clausola da 65 milioni di euro. Il ‘sottomarino giallo’ è disposto a rivedere al ribasso questa cifra, ma non a scendere sotto i 45 milioni di euro. Proprio questa richiesta sembra aver raffreddato l’interesse dei bianconeri che, stando a quanto riportato dal quotidiano romano, ha lasciato cadere questa ipotesi, considerando troppo elevato il prezzo del calciatore. La caccia al difensore però continua: con de Ligt via, la Juve deve chiudere in fretta per il sostituto e questo può anche portare a ripensare al nome di Pau Torres.