Addio Skriniar, inserimento improvviso: super intreccio tra Inter e Milan

Per Skriniar potrebbe inserirsi all’ultimo un altro club: nel piano potrebbe esserci anche una beffa al Milan

La trattativa tra PSG e Inter per Milan Skriniar dopo un’esplosione iniziale sembra essersi leggermente assestata. I botti a suon di milioni sembrano un ricordo e i francesi non sono ancora riusciti a trovare una quadra che riesca ad accontentare Marotta.

L’andamento lento dell’affare potrebbe creare uno scompiglio. Skriniar, infatti, ha un altro grande ammiratore all’esterno, ossia Antonio Conte. Il Tottenham starebbe pensando di inserirsi improvvisamente con l’Inter per tentare lo scippo al PSG e, inoltre, un pupillo del Milan può essere l’ago della bilancia.

Conte entra in gioco per Skriniar: lo scambio

Marotta continua a non schiodarsi da quei 70 milioni di euro richiesti anche al PSG. Il Tottenham, dal canto suo, può pensare di inserire un altro difensore come contropartita, ossia Tanganga, che non pare essere indispensabile nelle idee di Conte.

Il centrale classe ’99 piace molto al Milan come sostituto di Romagnoli ed ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni. Al Tottenham servirebbe per smorzare leggermente le cifre per Skriniar, ma difficilmente si avrà il benestare di Marotta, che continua a volere solo cash per il suo difensore slovacco. Vedremo nei prossimi giorni come evolverà la situazione Skriniar: il suo futuro, nel frattempo, continua ad essere in bilico.