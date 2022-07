Juventus, assalto dalla Premier: scambio pazzesco

Dalla Premier League parte l’assalto per un centrocampista della Juventus: tentativo di scambio a sorpresa

Cedere è uno dei diktat fondamentali per riuscire poi a investire sul mercato. In casa Juventus però di cessioni ancora non ce ne sono state, ma di investimenti importanti sì, come quello di Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba.

A finire nel mirino della Premier League però potrebbe essere un centrocampista bianconero che già ha militato in Inghilterra, ma per poco tempo nelle giovanili del Manchester City. A volerlo sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta, che potrebbe proporre uno scambio tra centrocampisti alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Rabiot: possibile scambio con Xhaka

Non una stagione esaltante quella disputata da Adrien Rabiot con la maglia della Juventus, così come quella dell’intera squadra. Il futuro del francese in bianconero non sarebbe così saldo al momento, poiché davanti all’offerta giusta potrebbe anche essere sacrificato.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, a mettere nel mirino Rabiot sarebbe l’Arsenal, club che da tempo osserva con interesse il francese. Per convincere la Juventus i ‘Gunners’ potrebbero proporre ai bianconeri uno scambio con Granit Xhaka, giocatore che il club inglese potrebbe anche sacrificare. Dunque uno scambio alla pari tra due giocatori sacrificabili che potrebbe accontentare entrambi i club.