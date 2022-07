Mourinho pesca in casa Inter: colpo a sorpresa per lo Special One

Josè Mourinho, allenatore della Roma, avrebbe messo nel mirino Federico Dimarco, jolly dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

La Roma di Josè Mourinho, sul finire del mese di maggio, ha riportato un trofeo europeo in Italia dopo ben 12 anni dall’ultima volta.

Infatti, la squadra che aveva raggiunto quest’obiettivo prima dei giallorossi era l’Inter con, alla guida, sempre lui: Josè Mourinho, lo Special One. Ovviamente, per i nerazzurri era la Champions League, il coronamento del sogno Triplete, mentre in questo caso è stata la Conference League, una competizione appena nata che ha portato comunque tantissimo entusiasmo nella tifoseria capitolina che ora, in vista della prossima stagione, ha alzato l’asticella. La Roma giocherà infatti l’Europa League vista la vittoria in Conference e il piazzamento al sesto posto in Serie A, ma con un occhio penserà ad andare a caccia della qualificazione alla fase a gironi di Champions League, vero obiettivo dei giallorossi dopo l’exploit dell’ultima stagione.

Per fare questo serve ovviamente alla Roma una finestra di calciomercato di altissimo livello. In casa giallorossa sono già arrivati Celik e Matic, mentre il grande sogno risponde al nome di Paulo Dybala, attaccante argentino nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi. Proprio dalla squadra nerazzurra, il club giallorosso potrebbe pescare un jolly difensivo che farebbe davvero al caso dello Special One: stiamo parlando di Federico Dimarco.

Calciomercato Roma, occhi su Dimarco: i dettagli

Federico Dimarco, reduce dalla prima stagione con la maglia dell’Inter, si è dimostrato un vero e proprio jolly del reparto difensivo della Beneamata. L’ex giocatore del Verona è infatti in grado sia di agire come esterno sinistro (potrebbe essere il ripiego di lusso di Leonardo Spinazzola), sia come difensore centrale sul versante, sempre, sinistro. Una doppia soluzione che ne fa un elemento assolutamente prezioso tanto da convincere Josè Mourinho a puntarci forte. La valutazione è di poco inferiore ai 20 milioni di euro con Inzaghi che difficilmente sembra intenzionato a volersi privare del giovane nerazzurro, pupillo dell’ex allenatore della Lazio.