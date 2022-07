Doppio annuncio su Dybala: ecco dove andrà

Lo svincolato di lusso dell’estate Paulo Dybala sta ancora aspettando di conoscere il suo futuro

Ancora dubbi attanagliano Paulo Dybala. Il talento argentino non conosce quale sarà la sua prossima squadra, ma secondo due esperti di calciomercato tutto pare già essere scritto, specialmente al verificarsi di determinate condizioni.

Che l’Inter sia la squadra obiettivamente più vicina è cosa ormai arcinota. Marotta si è mosso con larghissimo anticipo per lui, ma l’affare Lukaku è subentrato come un fulmine a ciel sereno nei piani dell’ad nerazzurro, acquistando la priorità che precedentemente spettava alla Joya.

La sensazione, però, è che alla fine dei conti l’affare andrà in porto. Nonostante gli eventuali problemi di abbondanza offensiva, se certi giocatori partitanno, lo spazio per Dybala si troverà. Toccherà poi a Simone Inzaghi gestire al meglio la triade delle meraviglie.

Capuano e Agresti parlano di Dybala

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ Stefano Agresti ha ‘votato’ Inter per il futuro della Joya. Anche se l’ipotesi Roma resta sullo sfondo, specialmente se la questione dovesse andare per le lunghe. “Se sta bene, Dybala fa la differenza. È uno dei pochissimi del nostro campionato – sostiene il giornalista – che riesce a farla. Se all’Inter ne escono due tra Sanchez, Dzeko e Correa, prendono Dybala. Ma l’accordo con i nerazzurri non è un problema. Manca un mese al campionato, il tempo che passa gioca a favore della Roma: ci sono i Mondiali, una squadra dovrà averla in breve tempo”.

Anche Giovanni Capuano, sul suo profilo Twitter, ha parlato della situazione. Il conduttore ha tirato in ballo nuovamente l’Inter, citando anche un’indiscrezione riguardo il suo procuratore Antun. “Dybala pianifica la preparazione da solo in attesa di una squadra – spiega Capuano – ma il primo passo sarà chiedere conto ad Antun dell’accordo con l’Inter non sottoscritto in tempo anche davanti a tre proposte presentate per iscritto. Sarei curioso di sentire le risposte del suo agente…”