‘Missione’ difesa a Londra: la Juventus ci prova con due esuberi

Con l’addio di de Ligt, la Juventus è chiamata a rinforzare la difesa con almeno un giocatore di spessore internazionale. Possibile maxi operazione in Premier

Koulibaly in salita e Bremer è prenotato dall’Inter, così la Juventus sarebbe tornata alla carica per Gabriel dell’Arsenal. Il brasiliano piace da tempo ed è un profilo che i bianconeri stavano valutando con attenzione già prima della questione de Ligt (destinato al Bayern), quindi come erede di capitan Chiellini.

Ventiquattro anni compiuti lo scorso dicembre, Gabriel è uno dei punti fermi e di forza della formazione di Arteta. Tradotto: strapparlo via ai ‘Gunners’, coi quali ha per giunta un contratto in scadenza a giugno 2025, non sarà impresa semplice. Cherubini e i suoi collaboratori potrebbero mettere sul piatto 30 milioni di euro cash più due contropartite. La prima, Adrien Rabiot che ha voglia di cambiare aria dopo tre anni deludenti.

Il contratto del francese, nel mirino già del Chelsea, scade fra un anno dunque questa rappresenta l’ultima occasione per ricavare qualcosa dal suo cartellino facendo pure plusvalenza. La seconda è invece Arthur.

Calciomercato Juventus, anche Arthur nell’affare Gabriel

Il brasiliano è stimatissimo da Arteta, tanto che l’ex vice di Guardiola ha provato a portarlo a Londra già lo scorso gennaio. A bilancio pesa ancora sui 40 milioni, per cui la sua partenza destinazione Arsenal potrebbe avvenire solo in prestito secco con eventuale diritto di riscatto. A meno che i londinesi accettino di scambiarlo alla pari con lo stesso Gabriel, cosa del tutto impensabile. Rabiot a titolo definitivo, Arthur in prestito e 30 milioni di euro: così la Juve può provare a regalare Gabriel ad Allegri.