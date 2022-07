Colpo Bremer per l’Inter: cosa filtra e cosa manca per la chiusura

L’Inter a capofitto sul big della difesa per completare il sesto acquisto: filtra ottimismo

L’Inter ha già messo assegno ben 5 colpi di mercato in questa prima parte di sessione estiva. Dall’arrivo di Onana a quelli di Asllani e Bellanova, conditi da due giocatori esperti come Mkhitaryan e Lukaku. Adesso non è un mistero chi sia il prossimo obiettivo del club nerazzurro.

Si tratta di Gleison Bremer, attuale difensore del Torino e uno dei più ambiti in Serie A e non solo. L’Inter ha trovato già un accordo col giocatore sulla base di circa 3 milioni netti a stagione per 5 anni. Come riportato da ‘interlive’ al momento per far si che Bremer diventi nerazzurro servono due elementi che si incastrino: la cessione di Skriniar al PSG ma soprattutto che Urbano Cairo abbassi la richiesta di 40 milioni di euro per il suo difensore.

Ottimismo per Bremer: ipotesi Casadei come contropartita

Si tratterebbe di un’operazione, di fatto, a titolo definitivo, se pur con l’iniziale prestito oneroso con obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento. L’Inter potrebbe inserire nell’affare col Torino il giovane gioiellino classe 2003 della Primavera, Cesare Casadei. I nerazzurri, però, non vogliono perderlo e pretendono un diritto di riacquisto dai granata. Al momento, nonostante la trattativa per Bremer vada per le lunghe, filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.