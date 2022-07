Maldini sorprende tutti: gioiello dalla Juventus

Il Milan non si ferma e oltre al trequartista, punta un altro colpo importante direttamente dalla Juventus: può già dire addio

La sessione estiva di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo anche per il Milan. Se da un lato la Juventus ha appena accolto Pogba e Di Maria e l’Inter l’attesissimo ritorno, tra gli altri, di Lukaku, adesso il ‘Diavolo’ è chiamato a rispondere. L’ultimo tricolore non è stato un caso ma le esigenze di Stefano Pioli sono chiare: la rosa ha bisogno di essere puntellata ed il prima possibile.

La priorità si chiama sempre Charles De Ketelaere che, se il Milan dovesse trovare un accordo con il Club Bruges, vestirà la maglia rossonera. Attenzione, però. Perchè una ghiotta occasione, a centrocampo, può arrivare direttamente da Torino, sponda Juventus.

Addio Juve: può già finire al Milan

Non è un mistero che l’arrivo di Pogba darà il via libera alle prossime uscite in mediana, in casa Juventus. E tra i nomi caldi in ottica cessioni, oltre al brasiliano Arthur, vi sarebbe finito anche Denis Zakaria. Arrivato sei mesi fa per poco più di 8 milioni dal Borussia Monchengladbach, il talento svizzero anche a causa di un brutto infortunio non ha praticamente trovato spazio agli ordini di Massimiliano Allegri. E adesso, in caso di offerta congrua, potrebbe già salutare la ‘Vecchia Signora’.

Maldini ci pensa, ritiene Zakaria un profilo interessante (è un classe 1996) per rimpiazzare Franck Kessie finito al Barcellona. La valutazione fatta dalla società di Andrea Agnelli si aggira intorno ai 20 milioni di euro: Maldini rimane alla finestra, interessato, con l’idea di provare magari ad ottenere uno sconto nelle ultime settimane di mercato.

Zakaria può essere il colpo a sorpresa per la mediana del Milan: la Juventus non si oppone, il 25enne può già salutare il club bianconero per vestire la maglia dei campioni d’Italia.