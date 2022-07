Il gioiello è nel mirino: la mossa di Allegri brucia la concorrenza

Allegri ha fretta di tesserare l’erede di Alex Sandro per la corsia di sinistra: la mossa può beffare le rivali

Il mercato bianconero non si snoda solo attorno ai grandi colpi già messi in cascina – Angel Di Maria e Paul Pogba – e a quelli che potrebbero arrivare, leggasi Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic. C’è da sistemare anche la corsia di sinistra, vero dilemma delle scelte di Allegri, considerando che l’avventura di Alex Sandro sembra ormai giunta al capolinea.

Tra sogni quasi irraggiungibili – Renan Lodi – e occasioni di mercato a buon prezzo – Laywin Kurzawa – lo staff tecnico bianconero deve ancora sciogliere le riserve. Le attenzioni sono sempre concentrate su un giovane gioiello italiano – classe 2002 – che ha impressionato nell’ultima stagione in Serie A. Sul giocatore si sono affacciate tutte le big, ma la Juventus potrebbe sfoderare l’arma a sorpresa per anticipare tutte sul tempo.

Allegri vuole Udogie: ecco l’arma Rovella

Nonostante la giovanissima età, Destiny Udogie sembra già pronto per il salto in una big. L’Udinese è stata letteralmente presa d’assalto da tutte le grandi squadre del massimo campionato, che hanno chiesto informazioni sul gioiello dell’Under 21.

La Juve, che ha necessità di intervenire nel ruolo, vorrebbe inserire Nicolò Rovella – altro prospetto più che interessante – come parziale contropartita tecnica per convincere il coub friulano. Il centrocampista, già acquistato dalla Juve lo scorso anno ma lasciato in prestito al Genoa col quale purtroppo è retrocesso, potrebbe ingolosire il nuovo tecnico Sottil. La prospettiva di far crescere tra le proprie fila un altro giovane talento, per di più italiano, non dispiace affatto alla famiglia Pozzo.