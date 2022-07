Simeone ‘tenta’ Allegri: l’ex pupillo sul piatto

Il tecnico dell’Atletico Madrid ha messo nel mirino un big bianconero: sul piatto un ex pallino tornato alla base

Già protagonisti di fitte chiacchierate – poi conclusesi con un nulla di fatto – per l’affare Morata (il giocatore non è stato riscattato dalla Juve, tornando all’Atletico Madrid), bianconeri e colchoneros potrebbero ancora avere reciprocamente a che fare nelle successive settimane di calciomercato.

Diego Simeone, il tecnico degli iberici, avrebbe infatti messo nel mirino uno dei senatori della rosa juventina. Un giocatore già accostato addirittura ad Inter e Roma nelle settimane immediatamente precedenti la fine della scorsa stagione calcistica. Il contratto del jolly scade nel 2023, e la società bianconera deve decidere in fretta cosa fare del calciatore. L’offerta che il club spagnolo sta per mettere sul piatto potrebbe aiutare ad indicare la strada migliore.

Simeone punta Cuadrado: Saúl Ñíguez sul piatto

Tornato alla base dopo un anno in prestito – a dire il vero molto deludente – in maglia Chelsea, Saúl Ñíguez torna a disposizione del tecnico argentino. Il quale, dopo aver puntato su di lui per molti anni ed averlo reso pedina importante nel suo scacchiere tattico, ha iniziato inesorabilmente a farlo retrocedere nelle gerarchie delle sue preferenze. Fino, per l’appunto, ad arrivare a privarsene nella scorsa stagione. L’ex pupillo non sembra avere spazio nelle idee dell’allenatore argentino, che lo vuole usare come ‘arma’ per arrivare a Juan Cuadrado.

Simeone sa bene che lo spagnolo è un profilo gradito alla Continassa: la proposta di uno scambio col colombiano tuttofare potrebbe ingolosire lo staff tecnico bianconero, sempre alla ricerca di un altro centrocampista dopo l’arrivo di Paul Pogba. I due club torneranno ad incontrarsi per discutere del possibile affare: chissà che nel frattempo non si riapra anche la pista per un nuovo, clamoroso, prestito di Alvaro Morata alla Juve.