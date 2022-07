Scambio e Inter furiosa: Allegri studia il sorpasso

La Juventus è pronta a sfidare l’Inter per il gioiello: idea scambio, così io bianconeti possono anticipare Marotta

Sono ore caldissime in casa Juventus. L’arrivo di Paul Pogba questa mattina per le visite mediche di rito al Jmedical hanno infiammato una tifoseria che negli ultimi dodici mesi è stata a guardare.

Il quarto posto non basta, serve tornare ad alzare nuovi trofei ed è per questo che il lavoro senza sosta della dirigenza juventina sta già portando frutti succosi. Oltre al francese, è arrivato anche Angel Di Maria e adesso per la rosa di Allegri la priorità diventa la difesa.

Alla Juve con lo scambio: decisivo Perin

L’addio di Chiellini e quello sempre più probabile di de Ligt (il Bayern Monaco è in pole position) impongono almeno un sacrificio importante, tra le possibili entrate nell’attuale sessione di calciomercato. Diversi i nomi accostati negli ultimi mesi al club bianconero che, adesso, studia lo sgarbo all’Inter con uno scambio a sorpresa. Occhi in Serie A dove il prossimo difensore della Juventus può essere uno degli attuali nomi in cima alla lista di Beppe Marotta. Si sa, ormai da diverse settimane, con l’Inter abbia trovato un accordo di massima per regalare Nikola Milenkovic a Simone Inzaghi. Il forte centrale lascerà la Fiorentina nelle prossime settimane e la ‘Beneamata’ è, in tal senso, in primissima fila.

Attenzione alla Juventus, però, che sta pianificando una proposta di scambio in grado di far saltare l’approdo del centrale serbo a Milano. Sul piatto il cartellino di Mattia Perin, in uscita dalla Torino bianconera e che potrebbe quindi affiancare Gollini nella prossima annata calcistica in Toscana.

Milenkovic, nella sua ultima stagione alla Fiorentina, ha collezionato 39 presenze complessive, con 3 gol all’attivo: il suo destino diviso tra bianconero e nerazzurro.