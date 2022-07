L’Arsenal spaventa il Milan: 40 milioni l’offerta

Mirino puntato in casa Milan per l’Arsenal di Arteta. Il club inglese cerca rinforzi tra i rossoneri e offre 40 milioni

Il Milan sta costruendo la rosa per la prossima stagione in questa sessione di calciomercato e qualche colpo importante è già arrivato. Nel frattempo però, oltre alle entrate vanno valutate anche le possibili uscite. A mettere pressione ai rossoneri per l’uscita di un centrocampista potrebbe essere l’Arsenal di Mikel Arteta.

I ‘Gunners’ infatti sarebbero alla ricerca di un centrocampista centrale e il mirino sembrerebbe essere finito su Ismael Bennacer. Il calciatore algerino classe ’97 al momento sarebbe un pezzo importante del puzzle di Pioli, soprattutto dopo l’addio di Franck Kessie, passato al Barcellona a parametro zero. Per Bennacer l’Arsenal sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe far anche vacillare il Milan, però con l’uscita dell’algerino i rossoneri dovrebbero trovare ben due centrocampisti sul mercato per colmare la lacuna. Dunque Arteta tenta il Milan, che dovrà ragionare bene sul futuro di Bennacer, ora pedina importante del centrocampo rossonero, ma soprattutto dovrà pensare bene a come sostituirlo.